El posteo de Claudio "Chiqui" Tapia contra Mariano Closs en X

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui Tapia, posteó un enigmático tweet en su perfil de X en el que asegura que alguien “quería ser árbitro, eligió mal la profesión”.

Este lunes, el mandatario del ente regulador del fútbol argentino posteó en su red social X (ex twitter) que generó misterio y dudas acerca de quien es el destinatario del mismo.

“Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración” fue lo publicado por Tapia que terminó cerrando el tweet con “1996, Atlanta”.

Esto se da tras lo que fue una polémica fecha del Torneo Clausura donde Barracas Central, equipo mirado de reojo por su relación con Tapia, le ganó 2-0 a Argentinos Juniors con dos jugadores de más y la derrota de River ante Gimnasia La Plata, con 9 minutos de adición en el complemento y un penal dudoso que el colombiano Miguel Borja erró.

Los usuarios de redes, esclarecieron en forma rápida a quién iba dirigido, el periodista de la cadena de deportes ESPN. Mariano Closs, uno de los pocos críticos de la conducción de AFA en los medios de Buenos Aires.

Una de las últimas críticas que realizó Closs, que aparentemente no cayó bien en el titular de la Asociación del Fútbol Argentino.