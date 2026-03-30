El adolescente de 15 años acusado de un homicidio en una escuela de San Cristóbal no podrá ser juzgado, pese a la reciente aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil.

La situación se explica porque la norma, sancionada en marzo de 2026, establece en su articulado que entrará en vigencia recién a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.

De acuerdo con especialistas consultados, el artículo 52 de la Ley 27.801 fija ese plazo para su implementación, por lo que aún no rige la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.

“El delito que se analiza es homicidio, pero el menor no puede ser juzgado porque la ley todavía no está vigente”, explicó el abogado Juan Pablo Gallego.

En la misma línea, Rodrigo Tripolone señaló que la aplicación retroactiva solo es posible si beneficia al acusado, lo que no ocurre en este caso.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que el joven será declarado no punible, por lo que solo podrán adoptarse medidas excepcionales.

El caso generó fuerte conmoción y reabrió el debate sobre la aplicación efectiva del nuevo régimen penal juvenil.