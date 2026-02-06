A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, el costo de preparar a un estudiante de primaria volvió a ubicarse en el centro de la escena. Un relevamiento del Observatorio Económico de ACIPAN expuso cifras que generan malestar: armar la mochila y comprar la indumentaria básica superó los 242 mil pesos, incluso buscando las opciones más económicas del mercado.

El número que preocupa: más de $242 mil por alumno

Según el informe técnico, el valor total de la canasta escolar en la capital neuquina alcanzó los $242.267 durante la primera semana de febrero. La medición incluyó los artículos indispensables de librería y la indumentaria necesaria para niños y niñas de entre 9 y 12 años que cursan la escuela primaria.

El estudio tomó como referencia los precios más bajos disponibles en góndola y dejó afuera productos con licencias, personajes de películas, series o cómics, con el objetivo de reflejar el gasto mínimo indispensable que deben afrontar las familias antes del comienzo de las clases.

Útiles estables, ropa en alza: una brecha que se agranda

Uno de los datos que más llama la atención del relevamiento es la fuerte diferencia en la evolución de los precios. Mientras que el rubro de papelería y útiles escolares mostró una leve baja del 0,3%, el segmento de indumentaria y equipo escolar registró un aumento del 16% en comparación con 2025.

Esta disparidad deja en evidencia que, aun cuando los útiles no empujaron el gasto total, el costo de vestir a los estudiantes volvió a convertirse en el principal factor de presión sobre el presupuesto familiar.

Cómo se reparte el gasto de la canasta escolar

El informe de ACIPAN detalló que la estructura del gasto sigue mostrando un claro desequilibrio. La canasta de útiles escolares representa el 40% del total, mientras que el 60% restante corresponde a indumentaria y enseres.

Este reparto explica por qué la suba en la ropa escolar impactó de manera directa en el monto final, aun en un contexto de estabilidad en los precios de los artículos de librería.

Un inicio de clases marcado por la preocupación

Los datos del relevamiento vuelven a poner el foco en el esfuerzo económico que implica el comienzo del ciclo lectivo. Con valores que superan ampliamente los $240 mil por estudiante, el costo de la educación básica sigue siendo una de las principales fuentes de preocupación para las familias neuquinas en la antesala del regreso a las aulas.