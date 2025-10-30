Motorola presentó recientemente su renovada línea de teléfonos Edge, integrada por los modelos Edge 60, Edge 60 Pro y Edge 60 Fusion. Estos dispositivos destacan por un diseño quad-curved, que incorpora una sutil curvatura en los bordes, incluyendo la parte superior de sus pantallas.

Los tres equipos cuentan con certificación IP68/69, el estándar más alto en resistencia al polvo y al agua, asegurando protección incluso en inmersiones prolongadas. Esta característica subraya el compromiso de la marca con la durabilidad y robustez.

En materia fotográfica, esta generación Edge introduce la configuración más avanzada hasta ahora en la serie. Cada teléfono está equipado con un sistema de cuatro cámaras profesionales y un sensor Sony LYTIA 700C, diseñado para capturar imágenes con mayor detalle, contraste y precisión bajo diversas condiciones de iluminación.

Además, todos los modelos integran la versión más reciente de Moto AI 3, el sistema de inteligencia artificial de Motorola, que optimiza tareas diarias y mejora la personalización y fluidez en el uso del dispositivo. Sin embargo, el Edge 60 Pro se distingue por incluir un botón lateral exclusivo para funciones de inteligencia artificial, que activa herramientas desarrolladas con Moto AI. Este botón está dedicado únicamente a experiencias impulsadas por IA y no puede ser reprogramado para otras funciones del teléfono.

En cuanto a diseño y acabados, aunque los tres comparten el estilo curvado y la resistencia certificada, cada uno ofrece diferencias que pueden influir en la elección del usuario según sus necesidades específicas, como la experiencia fotográfica o el uso de la inteligencia artificial.

Paralelamente, Motorola lanzó los audífonos inalámbricos Moto Buds Loops, que se destacan por su diseño con incrustaciones de diamantes Swarovski. Estos dispositivos ofrecen más de 30 horas de autonomía y permiten activar funciones mediante comandos de voz simples cuando se vinculan a teléfonos Motorola con Moto AI.