OpenAI anunció el jueves una actualización significativa para ChatGPT que habilita al chatbot para ejecutar acciones complejas en nombre del usuario. Esta innovación forma parte de un movimiento más amplio en la industria tecnológica para transformar la manera en que las personas interactúan con internet, buscando que los asistentes digitales realicen múltiples tareas sin necesidad de cambiar entre aplicaciones.

El nuevo modo agente de ChatGPT, que comenzó a implementarse inmediatamente, dota al asistente con la capacidad de "pensar" y "actuar" a través de su propia computadora virtual, permitiéndole manejar solicitudes orientadas a la acción de forma autónoma. Así, los usuarios podrán ordenar tareas como consultar su calendario y recibir informes detallados o planificar y adquirir ingredientes para preparaciones específicas.

OpenAI ejemplificó el alcance del agente con una demostración en video donde se le pidió ayudar a un usuario a prepararse para una boda. El agente debía buscar atuendos acordes al código de vestimenta, proponer cinco opciones y sugerir hoteles con disponibilidad para varios días alrededor del evento. Estas acciones reflejan la capacidad del sistema para combinar búsquedas web y análisis profundo de recursos digitales.

Esta funcionalidad está disponible para suscriptores de los planes Pro, Plus y Team, y combina las herramientas previas de OpenAI, ChatGPT Operator e Investigación Profunda, que permiten navegar por internet y compilar informes respectivamente.

El desarrollo representa un paso más en la intención de OpenAI de convertir a ChatGPT en un asistente universal con mayor autonomía. No obstante, la empresa también reconoce los riesgos asociados a esta tecnología, como la posibilidad de errores o comportamientos impredecibles. En este sentido, han limitado el acceso del agente a ciertos datos y establecieron que tareas de alto riesgo, como transferencias bancarias, requieren supervisión o están bloqueadas.

Sam Altman, CEO de OpenAI, expresó en una publicación en X: “Le explicaría esto a mi propia familia como algo innovador y experimental; una oportunidad para probar el futuro, pero no es algo que usaría para usos de alto riesgo o con mucha información personal hasta que tengamos la oportunidad de estudiarlo y mejorarlo en la práctica”. Además, recomendó precaución al compartir información sensible, sugiriendo que, por ejemplo, permitir acceso al calendario para coordinar una cena grupal puede ser adecuado, pero no es necesario para comprar ropa.

Este anuncio se produce en un contexto donde los principales actores tecnológicos intensifican sus esfuerzos en asistentes digitales. Google, por ejemplo, presentó en mayo durante su conferencia para desarrolladores un agente capaz de realizar reservas en restaurantes y comprar entradas para eventos. Por su parte, Apple trabaja en una versión más avanzada de Siri con capacidades similares, aunque su lanzamiento ha sido postergado indefinidamente.