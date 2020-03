Muchacha piel de rayón

Bebé ojos rasgados. Pinchados. Rasguñados. ¿Qué horrores viste?

Beba oídos hilados. Zurcidos. Atravesados. Cosidos. ¿Qué gemidos oíste?





Niña elidida, escindida, fugada, consumida y consumiendo el musgo púbico de lo que pudo ser vergel. ¿De qué metástasis huis?

Mujer costurera que purga de vetusto hilo rojo lo que debería haber bordado cuando niña el amor.

La piel que habito

"Las fotos son imágenes personales de álbum familiar, en la mayoría estoy yo en distintos momentos de mi infancia y adolescencia. Conceptualmente trabajo mi propia historia explorando las memorias de situaciones traumáticas vividas, intentando dar visibilidad a las violencias intrafamiliares que socialmente se instauran y naturalizan acallando a las víctimas.” Nos cuenta la hermosa artista plástica Ruth Carvalho, desde su Chubut actual.

"Costras de corazas. Instalación textil de gran dimensión para ser transitado por dentro. Representa conceptualmente un lugar de resistencia del dolor, un permitirse elegir estar adentro o afuera. Es como una especie de laberinto en forma zigzagueada realizado con vellón sucio y limpio, lana, tela de lienzo y detalles en arcilla; con una estructura de ramas de sauce."

“Efectivamente me moviliza la producción artística desde la investigación autobiográfica, y mis interrogantes, desde una perspectiva femenina, me ubican en torno a las marcas que me provocaron pero también la entereza de haber sobrevivido a situaciones de abuso.”

Trama, narra, drama. Ruth se desgrana en pixeles, que no son otra cosa que la clonación infinita y en espejo del dolor de género: “En esa exploración incorporo un linaje femenino, que es el mío pero siento que es de todas. Que pueda ubicarse en una generación pero atraviesa a muchas otras. Sigo preguntándome cómo constantemente sobre estos temas y es lo que me impulsa a explorar de qué manera decirlo a través de imágenes.”

"Parirás con dolor y otras maldiciones: Es un proyecto curatorial trabajado junto a la Artista Visual Mariela Leticia Barrientos y la Curadora Sabrina Ayroldi Chenot, que implico instancias de encuentro semanales o quincenales, como un trabajo de clínica, desde la palabra, lo visual y lo sonoro; y derivó en la muestra que implica dos instalaciones y tres registros de procesos de obra (dos visuales y uno sonoro). En tanto a lo conceptual, en palabras de la curadora …es un diálogo abierto entre dos artistas que poseen paralelismos biográficos sobre traumas familiares, revisiones de género y el lugar de lo femenino en la sociedad”.

Ruth es una artista multidisciplinar, muy enlazada a lo tridimensional. Por medio de la exploración de materiales captura su esencia y la transmuta. “Por eso la arcilla, los vellones, la lana que se van transformando en sus propios procesos. Me interesa manipularlos a tal forma que se manifiesten como opuestos, en un intento de equilibrio. Opuestos desde lo material y desde lo conceptual.” nos explica.

"Constelación Familiar: Surge de la propuesta de registro de proceso de obra, de encontrarnos con las imágenes de donde surgen nuestras producciones, una deconstrucción de los propios procesos creativos. Fue en lo particular reencontrarme con pulsiones internas de texturas en forma de bordados, tejidos, puntadas, que me conectaron con mi infancia y con situaciones traumáticas que las fotos familiares no develan. La intervención en las fotos implica un denunciar lo naturalizado."

Denunciar lo naturalizado

Este año el "Parirás con Dolor" de Ruth y Leticia Barrientos fue seleccionado por la Secretaría de Cultura de San Martin de los Andes para ser expuesto como parte de su cronograma oficial. Se podrá ver en la sala Lidaura Chapitel.