FuerzaLoncopué: el video de los famosos para el pueblo neuquino

Con motivo de la delicada situación que hoy atraviesa el pueblo neuquino de Loncopué (debido a un brote localizado de Covid-19), el deportista llevó adelante, junto a su familia, una emotiva campaña de aliento. Convocó a destacadas figuras del deporte, el periodismo y la actuación de nuestro país, y abrazó a la distancia al pueblo de su infancia.

Enrique pasa la cuarentena en Buenos Aires, junto a su novia Triana y a su hermana María José. Desde allá, y a través de medios locales y nacionales, veía cómo se trataba la noticia sobre el aislamiento total del pueblo en el cual se crió hasta los 10 años y en el cual aún conserva muchos amigos y gente muy cercana.

"Esto es, básicamente, un mimo. Yo me crié en Loncopué, tengo muchos amigos ahí y me dio muchas cosas durante toda mi vida. Todo el pueblo siempre estuvo al lado mío y de mi familia. Nos bancó siempre. Y haberme criado ahí, me llenó de valores. Esto es lo mínimo que puedo hacer para acompañarlos a la distancia", contó el promotor de la iniciativa.

A través de personas de los medios, que pudo conocer a lo largo de toda su carrera como deportistas, Enrique fue contactando una por una a distintas personalidades que, como asegura, “no queríamos que sea un video político, por eso buscamos gente popular que sea cercana y admirada por todos”.

Así, en la apertura del video, Guillermo Francella manda todo su apoyo a Loncopué, "de esta vamos a salir", dice enfático. Luego, llega el turno del algunos actores, entre ellos Martín Seefeld y el Chino Darín. También, se sumaron otras figuras como Vero Lozano, Pocho Lavezzi, Silvina Chediek, Marcela Tinayre, entre otras celebridades. Y el cierre lo hizo la cantante neuquina Marité Berbel.

Desde la idea al hecho, ¿cómo tomó forma esta iniciativa?

Yo estoy muy en contacto con gente de Loncopué. Y había mucho enojo porque los trataron muy mal en los medios, los agredieron mucho. Los trataban de irresponsables, de vivos, de “comeasados” y no sé cuantas cosas más se dijeron. Por eso, salimos a buscar otra mirada para que a ellos les llegue otro tipo de información. Esto lo pensamos para la gente de Loncopué, que lo vea la gente de allá, para decirles que no están solos.

¿Cómo fue el contacto todas estas personalidades?

Primero me contacté con algunos productores y empezamos como una cadena de favores. Me empezaron a pasar teléfonos de famosos y, con mi novia y hermana, fuimos recolectando los mensajes. Y cuando los contactaba, todos se coparon. Había muchos que no estaban muy empapados de la situación y me pedían que yo les cuente, o se interiorizaban leyendo, todo de corazón; otros estaban muy al tanto. A Francella le conté y le expliqué lo que quería hacer, el Chino Darín estaba al tanto de lo que pasaba, y a Lavezzi, le conté yo. Fue uno a uno pero todos, todos, me preguntaban cómo podían ayudar además de mandar el video.

¿Cómo podemos invitar a la gente a que se sume a este movimiento de apoyo a Loncopué?

Creo que no hay que dar la espalda, en un momento tan difícil, a un pueblo que el 95% de la gente se está cuidando y está haciendo las cosas bien. Fue una macana lo que pasó pero ahí hay gente con muchos valores. La verdad que duele. Loncopué es la capital de la amistad y eso, no es por nada. Sin dudas, lo mas lindo que tiene es su gente.

Fuente: Gentileza de Enrique Plnatey.