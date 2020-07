Doglioli: “Mi trabajo es ser técnico y mi oficina es la cancha”

Guillermo Doglioli, entrenador de Independiente de Neuquén, habló sobre la actualidad del equipo tras más de 100 días en cuarentena. La charla se llevó a cabo en el programa “Grito Sagrado” del canal 24/7 y la radio AM 550 La Primera.

Sobre la situación de los futbolistas que tienen que tener otras actividades, opinó “Es raro, uno se capacita y trabaja en el club para poder vivir del fútbol, aunque sabemos que en la zona es imposible sea con pandemia o sin pandemia”

Respecto a las modalidades de entrenamiento, contó “Entrenamos via zoom pero el jugador no puede entrenar sólo. Lo táctico no lo van a perder, lo que va a costar es la parte física. Vamos a necesitar unas 9 semanas para pretemporada. Hicimos análisis de videos, pero no sabemos qué más hacer”.

Ante la situación de opiniones de los que quieren volver a la actualidad, comentó “He estado en charlas, cursos, los videos del Federal me los sé de memoria. El tema es que llega un momento que necesitamos estar en la cancha. Mi trabajo es ser técnico y mi oficina es la cancha”.