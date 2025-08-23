El gobierno nacional siente el impacto de verse afectado por denuncias de corrupción, algo que había quedado acotado al sector kirchnerista en los últimos tiempos; y este sábado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo, intentando una defensa, que todo tiene que ver con que el país atraviesa el "período electoral", por lo que los opositores aprovechan en "sacar partido" contra "un gobierno que cuenta con el apoyo popular".

"Todo lo que tomó estado público y generó esta acción política tiene mucho que ver con el período preelectoral. Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno que cuenta con un apoyo popular importante", sostuvo Franco, en declaraciones radiales.

Para el funcionario, el gobierno "está internamente tranquilo". Destacó que "todavía no tenemos bien en claro qué son" las grabaciones que propiciaron el escándalo, y que es "muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado".

Afirmó que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, "está siendo atacada de manera salvaje e injusta", y sostuvo que "no le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay".