Se presentó el Inter Summer Trail 2026 en Las Ovejas

El 8 de febrero del 2026 se disputará en la localidad neuquina de Las Ovejas una nueva edición del Inter Summer Trail 2026, una competencia que busca fortalecer los lazos binacionales entre este municipio neuquino y la comuna chilena de San Fabián.

La prueba contará con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y propone tres modalidades: 21K, 10K y una prueba de 2K pensada especialmente para los más pequeños, con el objetivo de integrar a toda la familia en una jornada deportiva y comunitaria.

Con esta competencia, Las Ovejas se prepara para recibir a corredores y corredoras de toda la región y del vecino país, en un acontecimiento que combina naturaleza, deporte y fraternidad entre pueblos.

La presentación oficial de la competencia se realizó en Neuquén capital, con la participación de la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana de la provincia, María Fernanda Villone, la intendenta de Las Ovejas, Marisa Antiñir, el secretario de Gobierno, Matías Guzmán Gómez, y los atletas Lucila Sotelo y Rafael Lannelli.

Villone destacó que “desde el Gobierno provincial acompañamos con mucha fuerza esta iniciativa porque creemos en el deporte como un motor de encuentro, integración y desarrollo local. El Inter Summer Trail refleja el espíritu de cooperación binacional y, al mismo tiempo, promueve hábitos saludables en nuestras comunidades”.