Más de 200 nuevas familias de Añelo tienen gas natural

El servicio de gas natural alcanzará a 216 hogares de Añelo, tras la inauguración de una nueva red en el sector de la Meseta. El acto fue encabezado este viernes por el gobernador Rolando Figueroa, acompañado por el intendente Fernando Banderet.

La obra incluye la instalación de 4.600 metros de cañería, que permitirán llevar el servicio a 14 manzanas, entre ellas un centro de salud.

Autoridades destacaron la importancia de la expansión

Durante la inauguración, el gobernador Figueroa señaló:

“Estamos muy contentos de seguir avanzando en estas obras de infraestructura y de poder llegar a todas las familias que aún les falta el servicio de gas”.

Además, anunció la próxima habilitación del gasoducto desarrollado junto a YPF, lo que permitirá continuar con la provisión de gas a otras familias de la región.

Por su parte, el intendente Banderet afirmó que esta obra “cumple con los compromisos sociales asumidos con la comunidad” y destacó que el gas natural era una demanda histórica en Añelo.

Próximos pasos en la provisión de gas

El gobierno provincial anticipó que se continuará con la expansión del servicio mediante nuevas conexiones y proyectos en conjunto con empresas energéticas. La meta es llegar a todos los barrios de la localidad.