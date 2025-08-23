Con presencia neuquina, La CAB pone en marcha dos Campus de Desarrollo

Comienza el proceso de cara al Sudamericano U17 de básquet, el último compromiso del año en el calendario formativo internacional masculino y femenino. Durante los meses de agosto y septiembre se realizarán dos Campus de Desarrollo regionales, con el objetivo de observar la mayor cantidad de jugadores para luego armar la consecuente pre-selección nacional, con miras a la competencia que se disputará en Paraguay en octubre y que entregará tres plazas al AmeriCup U18 2026.

Los Campus se desarrollan se realizarán en doble turno durante cuatro días, e incluyen evaluaciones físicas, trabajos de técnica individual y la incorporación de conceptos de juego. A partir de lo evaluado en ambos campamentos, se conformará una preselección de 16 jugadoras. Este grupo llevará a cabo dos períodos intensivos de entrenamiento de entre 10 y 12 días cada uno, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la competencia.

En rama masculina se realizará desde el 30 de agosto al 2 de septiembre en su región Sur, con 17 atletas de AMBA, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Neuquén, Carmen de Patagones, Mendoza. El mismo tendrá lugar en el CeNARD.

Dentro del listado figura el deportista oriundo de Rincón de los Sauces Lucas Fernández, hoy desarrollado su etapa de formativas en el Club Biguá.

Fernández, el único en rama masculina que dirá presente en el CENARD

Por otro lado en rama femenina, el primer campus en su región se realizará del 1 al 4 de septiembre en Neuquén con 21 jugadoras de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut y de Buenos Aires.

En dicha convocatoria dicen presente 9 jugadoras de Neuquén, cuatro de Español, una de Perfora, y cuatro de Independiente, que semana pasada estuvieron disputando la cuarta instancia de la Liga Federal Juvenil, que arrojó a las “Rojitas” clasificadas a Semifinales a nivel nacional.

Por el lado del elenco capitalino dicen presente Hanna Quintero, Sofía Delucchi, Abril Fernández, y Clara Remolina. Por el lado del club de Cutral Co, dirá presente Amparo Arévalo, mientras que por Centro Español estarán Delfina Pérez Velázquez, Charo Sepúlveda, Catalina Inda, y Ernestina Pacheco Kolff.

En ambas selecciones, Las dos concentraciones de la pre-selección están pautadas para septiembre y octubre, de ahí saldrá el listado final para la competencia oficial que se disputará del 20 al 26 de octubre.