Joven neuquino con muerte cerebral en el gimnasio: la decisión de la familia

Un adolescente de 14 años que se descompensó este viernes mientras entrenaba en un gimnasio de la ciudad de Neuquén sufrió muerte cerebral. Según pudo saber Mejor Informado de manera extraoficial, la familia decidió firmar la documentación con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para la donación de órganos.

Cómo ocurrió el hecho

El episodio sucedió el viernes pasadas las 19 en un gimnasio ubicado sobre la calle Islas Malvinas. De acuerdo con el relato de un profesor del lugar que presenció la situación, el joven presentó dolor intenso en el ojo derecho, pérdida de fuerza en el rostro y dificultad para moverse.

“Llamamos a la emergencia varias veces y, mientras tanto, lo asistíamos con los conocimientos que tenemos. Finalmente, tuvimos que trasladarlo junto a sus padres en un vehículo particular porque la ambulancia demoraba”, explicó el profesor a Mejor Informado.

En el Hospital Castro Rendón, el adolescente fue intubado de urgencia. Horas más tarde, los médicos confirmaron su muerte cerebral por un aneurisma congénito. Fuentes confirmaron que se aguarda la firma de la documentación oficial para la donación de órganos.

Qué hacer ante una emergencia

Frente a síntomas neurológicos graves como dolor súbito e intenso de cabeza u ojos, pérdida de fuerza en la cara o extremidades y dificultad para hablar o moverse.