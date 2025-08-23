En cancha de Vélez, Los Pumas ante los All Blacks por el Rugby Championship

Los Pumas siguen su andar en el Rugby Championship 2025 con con un nuevo enfrentamiento ante los All Blacks este sábado, desde las 18.10 en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield del porteño barrio de Liniers.

El seleccionado argentino de rugby, de la mano de Felipe Contepomi como entrenador, comenzó con una derrota 41 a 24 ante el elenco de Nueva Zelanda, la semana pasada, pero en aquella ocasión fue el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, el escenario.

Tras el estreno de la competición, y si bien no lograron comenzar con el pie derecho, la Albiceleste pudo mantener su séptimo puesto en el ranking de la Word Rugby, aunque con una considerable merma de puntos ya que bajó de 82,05 a 81,60 unidades. En contrapartida, los All Blacks treparon a la cima por primera vez desde el 4 de octubre de 2021, alcanzando las 92.51 unidades, y siendo los líderes de la clasificación por novena vez desde su implementación en 2003.

Vale recordar que para ambos partidos Contepomi decidió citar a 34 jugadores. En total, la nómina está compuesta por 19 forwards, incluyendo los juveniles Boris Wenger y Nicolás D’Amorim; y 15 backs, entre los que aparece Gerónimo Prisciantelli, el único de los citados que no tiene caps en su haber.

En definitiva, los 23 que jugarán por Los Pumas ante el equipo de Oceanía

Además, reaparecieron las figuras Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo, Mateo Carreras, Franco Molina, Bautista Delguy e Ignacio Ruiz. Mientras que también hay ausencias resonantes como las de Thomas Gallo, Santiago Grondona y Emiliano Boffelli, todos ellos por lesión.

Probables Formaciones

Los Pumas (Argentina): 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía. DT: Felipe Contepomi,

All Blacks (Nueva Zelanda): 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Ardie Savea, 8- Simon Parker, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan. DT: Scott Robertson.