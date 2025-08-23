Murió un jugador durante un partido en el Torneo Don Pedro: qué se sabe

Un hombre de 58 años murió este sábado durante un partido del torneo comercial Don Pedro, de los más concurridos en la región, que se disputaba en el predio La Finca, en Cipolletti. El episodio generó conmoción en los presentes.

Se conoció que su nombre era Héctor González, de 58 años. Además, se dedicaba a la docencia en Cinco Saltos.

Cómo ocurrió el hecho

Según informaron desde la organización, González, integrante del equipo Gimnasio Crear, se descompensó mientras disputaba el encuentro. Testigos indicaron que se vivieron momentos de tensión mientras recibía asistencia en el campo de juego.

En el lugar, estaba jugando un médico que dispuso que se lo entube y decidió pedir otra ambulancia del Siarme, distinta a la que había en el predio, para poder darle medicación y los elementos necesarios. Fue trasladado de urgencia al hospital de Cipolletti, donde confirmaron que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de su ingreso.

Desde la coordinación del torneo Don Pedro expresaron su pesar y anunciaron la suspensión temporal de las actividades deportivas previstas para el resto de la jornada.