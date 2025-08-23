Cipolletti será escenario de uno de los cuadrangulares de la cuarta fase de la Liga Federal U15 Femenina

El Corpo Frut Gimnasio Municipal de Cipolletti será escenario de uno de los Cuadrangulares de Interconferencias en la La Liga Federal categoría U15 Femenina, donde se concentrarán a los 16 clubes más fuertes del país, con la ilusión de dar otro paso en su consagración nacional.

En la ciudad del alto valle rionegrino, se disputará el Cuadrangular C, que corresponde a las conferencias Sur y Sudeste de la provincia de Buenos Aires al que accedieron los equipos regionales de El Biguá de Neuquén capital y Escuela Municipal de Cipolletti que se enfrentarán a Bahiense del Norte de Bahía Blanca -el club donde surgió Emanuel Ginobili- y Pelota de Tres Arroyos.

Cada una de las siete regiones entregó dos lugares para esta fase, con excepción de las zonas metropolitanas y sur que aportaron 3 equipos. Cada institución afrontará tres partidos durante el fin de semana. Las sedes fueron adjudicadas mediante un proceso de licitación, quedando asignadas a las ciudades de Tostado (Santa Fe), Concepción del Uruguay (Entre Rios), Cipolletti y de Vicente López (Conurbano bonaerense).

El Cuadrangular A se jugará entre San Lorenzo de Tostado, Atlético Tostado, Juventud Villa Centenario y Unión de Goya. En tanto el Cuadrangular B reunirá a Municipalidad Luján de Cuyo, Rocamora, Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz y Unión de Santo Tomé. y el D comprende a Centro Galicia, Lanús, Náutico de Rada Tilly y a Vélez Sarsfield.