La nueva campeona argentina de ciclismo es de Huinganco

Después de tanto buscarlo, la neuquina Abril Garzón se consagró campeona argentina de ciclismo en la categoría damas junior bajo la modalidad persecución individual.

Con un tiempo de 2:44,901 la oriunda de Huinganco se subió a lo más alto del podio en Córdoba y consiguió de esta manera cumplir el sueño que venía persiguiendo desde que optó pasar del mountain bike a pista. Detrás de Abril llegó Rocio Ozan de San Luis con un tiempo de 2: 51: 795, lo que indica la contundencia con la que la joven de Neuquén cruzó la meta.

“Desde febrero que vengo entrenando y buscando esta posibilidad, no se medió en la crono donde quedé cuarta, en la de pelotón terminé tercera y dije vamos por la persecución en pista. Y se dio. Estoy muy contenta por el campeonato”, le aseguró Abril a Grito Sagrado.

Si bien todavía no cierra la puerta al ciclismo de montaña, especialidad que le permitió ser reconocida en el país, la chance de meterse en la Selección de Pista y Ruta le abrieron nuevas posibilidades.

“Me dije por que no enfocarme en esta nueva modalidad y ver más adelante como sigo con el mountain. La bici la sigo teniendo en casa y me sirve para la pretemporada en la montaña. Es la que me ayuda para estar firme en persecución”, manifestó la joven de Huinganco

El hecho de haberse ido a vivir a Rafaela (Santa Fé) y rodearse de buena competencia interna y entrenadores, hicieron que Garzón moldeara su espíritu competitivo; “el haberme ido de casa a los 15 años, resultó difícil. Pero si uno lo quiere, lo consigue. Yo estaba convencida de lo que quería y seguí adelante. Es cierto que abracé la almohada llorando muchas veces, pero tengo un objetivo, reconoció la ciclista neuquina.

Mientras continúa buscando nuevos sueños, se mantiene motivada y expectante con la prueba de mañana en la modalidad puntuable que cerrará la jornada del Campeonato Argentino de Córdoba; “me siento confiada también para la puntuable, es otra de las especialidades que preparamos con mi entrenador así que veremos que sale”, dijo con una sonrisa Garzón

Después de Córdoba, Abril se unirá a los entrenamientos de la selección provincial que competirá en los Juegos Nacionales de la Araucanía; “en la primera semana de noviembre tenemos los Juegos. Voy con ganas de estar en el equipo, así que la vuelta a Huinganco va a tener que esperar” concluyó la campeona argentina.