Malestar en el Alto Valle por un nuevo aumento de KoKo, en medio de subas de servicios ¿a cuánto se fue?

La empresa de transporte interurbano KoKo aplicó este lunes un aumento del 7% en sus tarifas dentro de la provincia de Río Negro, lo que impacta directamente en los usuarios que se trasladan entre Cipolletti, Roca, Villa Regina y otras localidades del Alto Valle. El secretario de Transporte provincial, Juan Pablo Ciancaglini, confirmó que la actualización fue aprobada la semana pasada y alcanza a todas las líneas de menos de 60 kilómetros entre cabeceras.

El nuevo cuadro tarifario establece que viajar entre Villa Regina y Cipolletti cuesta ahora $7.354, entre Regina y Roca $4.842, y entre Roca y Cipolletti $3.580. El aumento generó malestar entre los usuarios que señalaron que también hubo incrementos de los costos de energía y servicios básicos. Asimismo, cuestionaron la calidad del servicio que brinda la única empresa que realiza el recorrido por el Alto Valle. La suba representa un acumulado significativo en menos de tres meses. En redes sociales, varios pasajeros expresaron su malestar por la falta de previsibilidad y la ausencia de subsidios que amortigüen el impacto en sectores vulnerables. Se suma a la presión económica, especialmente para trabajadores, estudiantes y familias que dependen del colectivo como único medio de movilidad entre ciudades.

La última actualización tarifaria de KoKo había sido en mayo de 2025. Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se aclaró que, por el momento, el aumento solo se aplica dentro del territorio rionegrino. Los pasajeros del Alto Valle deberán afrontar el nuevo costo para trasladarse entre Cipolletti, Roca y Regina, en un contexto de inflación sostenida y servicios cada vez más inaccesibles para buena parte de la población.

