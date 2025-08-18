Río Negro abre licitación para explorar Vaca Muerta en Cinco Saltos Sur

El Gobierno de Río Negro lanzó este lunes el concurso público para adjudicar un permiso de exploración no convencional y una eventual concesión de explotación en el bloque Cinco Saltos Sur, dentro del sector rionegrino de la formación Vaca Muerta. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial y responde a una iniciativa privada presentada por Pan American Energy (PAE).

La empresa manifestó su interés en desarrollar actividades exploratorias sobre un área de 252 kilómetros cuadrados, ubicada sobre la barda norte del Alto Valle. El objetivo es continuar evaluando el potencial productivo de Vaca Muerta en territorio provincial, donde ya se han realizado estudios preliminares.

A partir de esta licitación, otras compañías podrán presentar ofertas técnicas y económicas para competir por el bloque. La inversión mínima requerida es de 8,5 millones de dólares, que incluye la perforación de un pozo exploratorio vertical con una rama horizontal de al menos 2.000 metros.

Según informó la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, las bases del concurso y la información técnica estarán disponibles en el sitio oficial del organismo. La apertura de sobres se realizará el 10 de octubre al mediodía en la sede de la Secretaría, ubicada en Cipolletti.