Hasta lencería: detuvieron a una "mechera" que se robó de todo en tres comercios céntricos

Una mujer de 30 años fue detenida este lunes en pleno centro de Viedma, tras ser sorprendida sustrayendo elementos de al menos tres comercios ubicados en distintas calles del área comercial. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 1°, que se encontraba realizando tareas de prevención cuando detectó movimientos sospechosos en la intersección de Buenos Aires y Colón. La mujer, conocida en el ámbito delictivo, llevaba una mochila y un bolso de compras, y había ingresado a una perfumería donde tomó un producto sin abonarlo. Minutos después, fue vista en una galería comercial sobre calle Saavedra, donde continuó con la misma modalidad.

Al ser interceptada por los efectivos, se le solicitó exhibir el contenido de sus pertenencias. En el interior de los bolsos se hallaron tres cajas de perfumes y varias prendas de ropa interior con sus respectivas perchas. Los elementos fueron reconocidos por las propietarias de los comercios afectados, incluyendo una lencería ubicada sobre calle José María Guido. La fiscal de turno dispuso la detención inmediata de la mujer y ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para documentar el procedimiento. Los productos fueron restituidos a sus dueñas bajo acta y con presencia de testigos, mientras que la detenida quedó alojada en la unidad policial a disposición de la Justicia.

La mujer llevaba en una mochila todos los productos robados

El operativo es parte de una serie de intervenciones preventivas que la Policía de Río Negro viene realizando en el centro de Viedma, ante reiterados casos de hurto bajo la modalidad de “mecheras”. En febrero de este año, dos mujeres, una de 19 años y una adolescente de 13 fueron demoradas por hechos similares en comercios de la misma zona. En diciembre de 2024, otra mujer fue sorprendida intentando sustraer productos de un supermercado céntrico, lo que derivó en una causa judicial por tentativa de hurto.

La Policía reiteró la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa y colaborar con las tareas de prevención. En paralelo, se trabaja en la articulación con el Ministerio Público Fiscal para agilizar las actuaciones y garantizar la restitución de elementos sustraídos. La fiscalía evalúa ahora los antecedentes de la mujer detenida y su posible vinculación con otros hechos similares registrados en la zona comercial de Viedma.

El caso será seguido por la fiscalía de turno, que deberá definir el curso procesal y las medidas cautelares correspondientes. Mientras tanto, la mujer permanece detenida en la comisaría, y se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias preliminares.