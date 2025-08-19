“Es famoso”: Ángel de Brito dio detalles del hombre casado con el que Gime Accardi engañó a Nico Vázquez

Lo que parecía una relación en buenos términos, por cómo lo querían vender los protagonistas, terminó en un verdadero escándalo. Es que en las últimas horas estalló la bomba de la mano de Ángel de Brito, quien confesó que Nico Vázquez se encontraba muy dolido tras descubrir que Gime Accardi, con quien cortó hace pocas semanas, lo estaba engañando con un hombre casado y del medio.

La versión que circulaba en pasillos terminó confirmándose: la relación entre Nico Vázquez y Gime Accardi llegó a su fin. Sin embargo, el tema fue que durante varias semanas ambos intentaron instalar que todo se dio en buenos términos. Pese a ello, ahora, la bomba estalló en LAM y se confirmó que la razón que provocó el quiebre fue una infidelidad de la actriz.

El conductor explicó que el actor no tardó en atar cabos sueltos para descubrir las pruebas del engaño para dar con el vínculo paralelo que llevaba meses desarrollándose. Todo indica que el tercero en discordia es un famoso que está casado, por lo que en el programa comenzaron a desasnar quién sería el verdadero culpable, por lo que todo parece indicar que es un compañero de escenario de Gime Accardi, que está casado y tiene un hijo: “La gente del entorno sabe. Es un secreto a voces”.

La bomba no quedó ahí. Pepe Ochoa sumó un dato aún más filoso: “Nico llamó a la mujer del amante de Gimena”, aseguró. Según relató, la esposa del hombre en cuestión se enteró recientemente de lo que ocurría entre su marido y la actriz. Una situación que, inevitablemente, multiplicó el escándalo y dejó al descubierto la doble vida del involucrado.

Respecto al estado emocional de Nico Vázquez, Ángel de Brito aclaró que en un principio se desplomó tras descubrir la traición, aunque con el correr de las semanas y con las pruebas en mano, empezó a asimilar lo sucedido. Tanto es así, que incluso adelantó los trámites de divorcio, lo que convierte la separación en una decisión irreversible.

Mientras tanto, las panelistas de LAM debatieron sobre la frialdad de Gime Accardi en medio del escándalo. “Ella entonces no lo ama”, lanzó una de ellas, después de que De Brito señalara que la actriz luce tranquila y enfocada en su presente, sin darle demasiada importancia a lo que atraviesa su ahora exmarido.

En lo que respecta al nombre del tercero en discordia, muchos se animan a apuntarle a Andrés Gil, quien se encuentra en pareja con Cande Vetrano y recientemente tuvieron un bebé. Sin embargo, no se sabe si se trata verdaderamente de él, ya que por el momento es sólo un rumor y será cuestión de horas para que se revele la verdad.