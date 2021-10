Nadia Podoroska, la gran ausente del Argentina Open

Nadia Podoroska, no jugará el Argentina Open WTA, el primer certamen profesional de mujeres que tendrá lugar en el país tras 34 años y en el que estaba llamada a ser su principal figura. La rosarina, número 36 de la WTA, se bajó de la competencia por problemas físicos. Anteriormente, no participó del Master 1000 de Indian Wells por el mismo motivo.

"Quería contarles que, lamentablemente, no voy a poder participar del Argentina Open de este año. No pude recuperarme de las molestias físicas que me están trayendo problemas en los últimos meses", afirmó Podoroska, en un video difundido por la organización del certamen.

A su vez, explicó que "es una decisión muy dura" tanto para ella como para su equipo. "Estaba muy ilusionada con la oportunidad de jugar en nuestro país después de tantos años sin que haya un torneo de esta magnitud", agregó.

Nadia Podoroska se encuentra con molestias físicas y no podrá jugar el #ArgOpenWTA



La tenista rosarina no pudo recuperarse de la lesión que la alejó del circuito en este último tiempo y se perderá la vuelta del #ArgOpenWTA tras 34 años

"Todos sabemos la importancia de este evento. Espero poder hacer presencia el año que viene. Y que este año las chicas puedan valorar la posibilidad de jugar un torneo así en casa. Es algo muy importante para todas las que jugamos al tenis. Espero que mucha gente pueda acercarse a disfrutar el torneo y ver tenis femenino", sentenció la rosarina.

El Argentina Open femenino, que se jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis desde el 31 de octubre y hasta el 7 de noviembre, repartirá 115.000 dólares en premios y la campeona obtendrá 160 puntos para el ranking de la WTA. Además, tendrá un cuadro principal de singles de 32 jugadoras y 16 parejas de dobles.