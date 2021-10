Liga Confluencia: el Clausura tiene fecha de inicio

En la clásica reunión de los días martes, los Consejeros y los Presidentes de los clubes de la Liga Deportiva Confluencia votaron y decidieron que, finalmente, el Torneo Clausura comenzará una semana después de lo previsto: sábado 16 y domingo 17 de octubre.

Argentinos del Norte llevó a cabo la propuesta de iniciar el Clausura el 16 y 17, moción que, finalmente, fue acatada y ganó con 12 votos: Argentinos del Norte, Fernández Oro, Pillmatún, Catriel, Obrero Dique, Atlético Regina, Circulo Italiano, Chichinales, Cimac, Deportivo Roca, Deportivo Huergo y San Isidro.

La moción presentada por La Amistad de comenzar el torneo en tiempo y forma no fue aceptada aunque sí fue vista de forma positiva por 8: La Amistad, Dep. Mainqué, Unión de Allen, Maracacinho, San Martín, San Sebastián, Alto Valle y Cipolletti.

Cabe destacar que el fixture quedó definido a comienzo de años y para el torneo Clausura se revertirán las localías. Así se jugará la primera fecha de la Liga a partir del 16:

En la “Zona Oeste”, será Pillmatún vs Maracacinho, Fernández Oro vs 25 de Mayo, Catriel vs San Martín, Obrero Dique vs San Isidro y el gran partido, Cipolletti vs La Amistad. Quedará libre San Sebastián.

En la “Zona Este”, será: Alto Valle vs Dep. Mainqué, Atl. Regina vs Cimac, Dep. Huergo vs Unión A. P, Chichinales -que volverá a jugar el torneo- enfrentará a Argentinos del Norte y el último campeón, Deportivo Roca vs Círculo Italiano. Quedará libre San Carlos.

Además, quedó definido el nuevo torneo de fútbol femenino, que se jugará en la modalidad todos contra todos a doble rueda. Deportivo Mainqué, Argentinos del Norte, Circulo Italiano, Atletico Regina, Academia Pillmatún, San Martin (las últimas campeonas), Maracacinho, Alto Valle, Deportivo Roca, serán los equipos participantes.

La gran novedad pasa por las modificaciones en los horarios oficiales de los partidos: ya que, en el masculino, la Primera división jugará a las 17 y la tercera, a las 15. Mientras que, en el femenino, la Primera comenzará 11.30 y la tercera a las 10. Estos horarios no serán fijos, si no que se establecen para marcar un mínimo, teniendo en cuenta el horario de verano y las altas temperaturas que se aproximan.

Por último, los valores de las entradas a las canchas serán los siguientes: las generales costarán $300, menores hasta 12 años y jubilados $200 y menores de 12 años $100 en concepto de seguro.