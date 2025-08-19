Gime Accardi rompió el silencio y contó la verdad de su infidelidad a Nico Vázquez: “Me mandé una…”

La versión de que la separación entre Nico Vázquez y Gime Accardi era un escándalo venía sonando fuerte desde hace semanas. Luego de intentar ocultarlo, la propia actriz rompió el silencio por la bomba que estalló en LAM y confesó que fue infiel. En esta sentido, ella habló en OLGA sobre lo ocurrido y confesó todo para revelar de una vez por todas la verdad de la separación.

“Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Mátenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”, reconoció, con crudeza.

Lejos de esquivar el tema, Gime Accardi eligió asumir el error y remarcar que su arrepentimiento fue inmediato. “Soy humana, lo más rasa y básica posible. Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó”.

La actriz también relató cómo fue la reacción de su marido cuando se animó a confesar lo ocurrido. “Yo le di las explicaciones a mi marido, me miró a los ojos, me dijo que me seguía amando y que esto no me definía. Fui perdonada y nos abrazamos”. Un gesto que, según ella, fue tan inesperado como sanador en medio de la tormenta.

Sin embargo, Gime Accardi dejó en claro que este episodio no nació de un día para el otro, sino que la pareja ya venía desgastada y por eso llegó a su fin. “Fueron 18 años de amor, ese vínculo sigue intacto y nosotros seguimos en comunicación, nos vemos”, aclaró, dejando entrever que la separación no borró el afecto.

Tras su confesión, puso el foco en Andrés Gil, ya que todos lo apuntan como el tercero en discordia. “Necesito aclarar que es mentira que estoy con la persona con la cual se me está vinculando. Eso sí necesito aclararlo porque tiene familia y nada que ver. Fue un desliz absoluto, una idiotez, un error absoluto con alguien random que ya desapareció”, disparó.

Por último, la actriz destacó nuevamente la templanza con la que Nico Vázquez enfrentó las versiones que lo señalaban como el culpable del fin del amor: “Hace dos meses que la está ligando de rebote. Se dijo que él me había sido infiel con su compañera de elenco y él, como es un señor, no dijo nada. Se la bancó y me cuidó, como siempre hizo”.