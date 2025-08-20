Siguen los rastrillajes en Brazo Tristeza por un joven turista de Buenos Aires que se perdió

La madrugada de este miércoles se vivió un intenso operativo de búsqueda en la zona de Bahía López, al oeste de Bariloche. Tres jóvenes turistas se adentraron en el sendero hacia Brazo Tristeza, pero solo dos lograron ser encontrados por la Comisión de Auxilio del Club Andino alrededor de las 3 de la mañana. El tercero permanece desaparecido.

Según detallaron desde Protección Civil, los muchachos llamaron al 911 anoche para pedir ayuda, después de quedar desorientados bajo la lluvia y el viento. Se largaron a caminar sin tomar en cuenta la hora, las condiciones climáticas ni el registro obligatorio de trekking.

La travesía, que conecta con el cerro López por el sector Palotinos, es considerada de alto riesgo por sus acantilados y tramos de roca suelta. No está recomendada para quienes no tienen experiencia y menos aún de noche. Pese a ello, los jóvenes avanzaron y terminaron sin rumbo en plena montaña.

Desde la Comisión de Auxilio confirmaron que la búsqueda se mantiene activa y que ya se sumó Parques Nacionales al operativo. A su vez, pidieron a la población evitar ingresar a la zona de manera recreativa para no entorpecer las tareas de rescate.