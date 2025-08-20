Gimena Accardi estalló contra un periodista tras una pregunta incómoda: “¿Me estás cargando?”

La actriz Gimena Accardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un fuerte cruce con un periodista que la abordó a la salida de los estudios de Olga. En medio del revuelo que generó la confesión sobre una infidelidad a Nicolás Vázquez, su pareja de toda la vida, la artista reaccionó con enojo frente a una consulta que consideró fuera de lugar y su respuesta se viralizó rápidamente.

Gimena Accardi ya había sorprendido días atrás al reconocer públicamente que atravesó un desliz en su relación. Lejos de minimizar lo ocurrido, la actriz admitió el dolor que le produjo el escrutinio social y el nivel de hostigamiento que recibió en las redes, donde se multiplicaron los comentarios negativos. “Cerré todo porque no me quiero suicidar mañana, básicamente. Es demasiado el odio”, expresó con crudeza.

La intérprete también fue clara al remarcar que no se trató de una relación paralela ni de un romance secreto. “Fue una cañita al aire de mierda que me arruinó. Duró muy poco y no tuvo ningún tipo de trascendencia”, remarcó, buscando poner fin a las especulaciones que se dispararon tras su confesión.

En ese marco, Gimena Accardi defendió tanto su vida personal como su carrera, recordando que junto a Nicolás Vázquez llevan más de dos décadas de recorrido artístico sin recurrir al escándalo. “No somos mediáticos ni cirqueros. Somos actores que respetamos a la prensa y agradecemos cuando eso es recíproco”, señaló con firmeza.

Sin embargo, la tensión escaló cuando Martín Salwe, cronista presente en el lugar, lanzó una pregunta que desató la furia de la actriz. “¿Hubo convivencia?”, consultó, dejando entrever la posibilidad de una relación más seria con la persona involucrada en el desliz.

La reacción de Gimena Accardi fue inmediata y contundente. Con evidente molestia, retrucó: “¿¡Vos me estás cargando, amigo!? Te acabo de decir que fue una pavada total, algo pasajero. ¿Cómo voy a convivir? Hace 18 años que convivo solamente con Nicolás”. Su respuesta dejó en claro la incomodidad y el hartazgo ante la insistencia mediática.

El momento se replicó en distintos programas de espectáculos, donde se debatió si la pregunta era pertinente o si cruzaba un límite. Para muchos, la actriz ya había dado suficientes explicaciones y lo sucedido dejó en evidencia el costo emocional de exponerse públicamente.

Más allá de la polémica, Gimena Accardi insiste en que su prioridad es preservar la intimidad y reconstruir la calma junto a Nicolás Vázquez, con quien mantiene una relación desde hace casi dos décadas y media. El tiempo dirá si el episodio logra finalmente quedar atrás o si seguirá marcando agenda en el mundo del espectáculo.