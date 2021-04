Pacífico abrochó su pase a octavos

Pasó la 5ta fecha de la Copa Neuquén, en parte. La situación que se vive en la provincia con los cortes de ruta obligó a postergar varios partidos. Sin embargo, algunos partidos se pudieron jugar y la copa tiene más clasificados.

En el Oeste, Maronese goleó a Centenario y sigue con puntaje ideal. Fue 3-0 en un partido que tuvo de todo: goles de gran factura, expulsados y lo dejan al Dino cerca de ser el 1 de la general. Los goles fueron marcados por José Ríos, en dos oportunidades, y Agustín Osterrieth. El árbitro expulsó a Joaquín Churrarín en el local y Alexis Lemos en la visita por agresión mutua. Más tarde, hizo lo mismo con el jugador de Cente, Ignacio Zeballos. Maro domina claramente el grupo 4 que ahora tiene a Unión Vecinal como escolta. Los de Valentina vencieron 3-1 a San Lorenzo y se juegan todo ante los punteros la próxima fecha.

Pacifico fue el gran ganador de esta fecha ya que superó por 2-1 a Atlético Neuquén como visitante y logró su pasaporte a octavos. Por la misma zona 5, Eucalipto y Patagonia empataron en 3 goles.

Por la zona 6, Independiente ganó y se aseguró el liderazgo. Como visitante, derrotó 2-1 a Sapere. En tanto que en la cancha de Patagonia, Confluencia logró ganarle 1-0 a Villa Iris y aún sueña con la clasificación.

Los asteriscos aparecen en las zonas restantes, ya que la 1 y la 3 no se pudieron jugar en su totalidad debido a los cortes de rutas que impidieron el traslado de los equipos. En el grupo 2, tampoco se jugó Rivadavia de Cutral Co (que adeuda un partido con Los Canales) vs El Porvenir de Plottier. Los que sí pudieron jugar fueron Bicicross ante Los Canales. En Senillosa, igualaron en dos.

Tabla de posiciones:

Grupo 1: Petrolero 8*- Alianza 6*- Don Bosco 4*- Unión 4*.

Grupo 2: Bicicross 9- los Canales 6*- El Porvenir 5*- Rivadavia 0**

Grupo 3: Dep.Rincón 10*- San Patricio 9*- Añelo 4*- Esperanza 0*

Grupo 4: Maronese 15- Vecinal 7- Centenario 5- san Lorenzo 1

Grupo 5: Pacífico 10- At.Neuquén 9- Patagonia 8- Eucalipto 1

Grupo 6: Independiente 13- Sapere 7- Confluencia 6- Villa iris 1.