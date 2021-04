¿Messi estará en Qatar?

No quedó nadie por hablar de la nueva Superliga. Los programas deportivos y los no deportivos del mundo dieron su opinión. Los gobiernos de Francia, Reino Unido, Italia y Unión Europea se declararon en contra. También varios técnicos mostraron su parecer (Bielsa mostró su descontento y fue usado como bandera por los detractores del nuevo torneo). En las últimas horas, el esloveno Aleksander Ceferin, mandamás de la UEFA, confirmó su postura de sancionar a los jugadores de los clubes con no permitirles participar de las competencias con sus selecciones. Sin embargo, durante un Congreso, Ceferin dejó abierta la puerta para la reflexión y dejó en claro que aguarda que no prospere el proyecto de la Superliga.

Si bien las selecciones europeas son claramente las que más jugadores perderían, Argentina está atenta a lo que pueda pasar. Es que los clubes organizadores de la Superliga cuentan en total con siete argentinos: Ángel Correa del Atlético de Madrid, Lautaro Martínez del Inter, Paulo Dybala de la Juventus, Giovani Lo Celso y Erik Lamela del Tottenham y Sergio Agüero del City acompañarían a la principal figura, Lionel Messi, siendo televidentes de Qatar 2022.

La estrella del Barcelona tendrá 34 años mientras se juegue el Mundial de Qatar, lo cual hace pensar que sería su última chance mundialista, al igual que la de varios cracks mundiales. "Si algunos eligen seguir su propio camino debemos dejarlos ir con consecuencias por su elección, son responsables de ella. Estarán adentro o afuera, que cada uno lo piense antes de tomar una decisión", dijo el mandatario, Gianni Infantino, en defensa de la UEFA.

Sin dudas, esta no es sólo una batalla que atañe a clubes ricos y pobres del llamado ‘Viejo Continente’. Es un conflicto que preocupa a ajenos al fútbol europeo y seguramente cambie la historia del fútbol.