Ordenan pericias psicológicas para Cristian Pavón

Cabe recordar que el futbolista había sido llamado a indagatoria a fines de marzo pasado, a raíz de una resolución emitida por el fiscal de Instrucción de la ciudad de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, quien también dispuso que el deportista no podrá salir del país sin autorización judicial.

La instrucción de la causa se inició el 25 de noviembre del año pasado, cuando la joven Gisela Marisol Doyle denunció ante la Justicia que el 1 de noviembre de 2019 fue “acosada y sometida sexualmente” por el futbolista durante un fiesta que se celebraba en la localidad de Anisacate, a unos 50 kilómetros de la capital de Córdoba, de donde es oriundo Pavón.

El ex Talleres, Colón y Los Ángeles Galaxy, operado de una fibrosis en el tobillo a mediados de febrero, había negado los hechos ante los medios. No obstante, se había presentado voluntariamente para ponerse a disposición de la Justicia, pero como aún no había imputación y faltaba reunir pruebas, no se le tomó declaración, mientras que él denunció a la acusadora por "extorsión".