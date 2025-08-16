Morena Rial lanzó una catarata de insultos contra Carmen Barbieri y se supo el motivo: “Anciana decrépita”

El enfrentamiento entre Morena Rial y Carmen Barbieri volvió a encender las redes y los programas de espectáculos. Ambas figuras dejaron en claro que la cordialidad no es lo suyo, protagonizando un cruce cargado de insultos y comentarios picantes que rápidamente se hicieron virales.

El conflicto comenzó el 14 de agosto, cuando Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) un incidente protagonizado por la influencer en un boliche, donde supuestamente había discutido con otra joven y llegado a arrojarle una botella. Morena Rial admitió los hechos, pero no dudó en responder con frases filosas que sorprendieron a propios y extraños.

Como era de esperarse, la polémica no tardó en expandirse. Distintos ciclos de espectáculos replicaron la noticia, incluyendo el programa que conduce Barbieri en elnueve. Allí, mientras se comentaban los detalles, Morena Rial seguía todo de cerca y decidió intervenir desde sus historias de Instagram, aumentando aún más la tensión.

“Querida Carmen, estoy viendo tu patético programa, debo ser la única que te mira. Me llama la atención que hables de violencia cuando tu hijo querido en Carlos Paz... si no recordás, te dejo una captura del bello momento”, lanzó la joven, dejando entrever un reproche hacia un supuesto episodio de Fede Bal.

Carmen Barbieri no tardó en responder y redobló la apuesta. Sus palabras no dejaron espacio para malentendidos: “Primero informate, Morena Rial. Chorra, vaga, no haces nada, parásito. Primero informate, porque no era en un boliche, era en un McDonald’s donde él había encargado una comida, fue a buscarla por atrás, y con los chicos que estaban haciendo la cola se armó un lío bárbaro y sus guardaespaldas lo llevaron al auto”.

Carmen Barbieri continuó su descargo y desmintió los rumores de enfrentamiento: “Nunca hubo una pelea, nunca estuvo metido en esa. Informate, burra. Sos una burra. ¿Decís que nadie me ve? Vos sos un montón de gente que me ve”. Sus palabras reflejaron la intensidad del intercambio y la evidente tensión entre ambas figuras.

Por su parte, Morena Rial no se quedó atrás y volvió a cargar con mensajes filosos, llamando “anciana decrépita” a la conductora y dejando claro que la rivalidad no se resolverá con simples aclaraciones. La disputa entre ambas volvió a mostrar cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los famosos no dudan en enfrentarse públicamente.

Mientras el conflicto sigue creciendo y cada declaración se viraliza rápidamente, los seguidores de ambos bandos permanecen atentos, compartiendo memes, opiniones y videos del cruce que promete seguir dando que hablar en los próximos días.