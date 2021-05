Las Panteras se preparan con una neuquina en sus filas

Las diferentes selecciones nacionales se preparan para la gran cita del deporte en Tokio 2020. Las Panteras tienen en mira su segunda participación olímpica y en los trabajos previos a conformar la lista definitiva se encuentra María José Prunetti, Neuquina de Picùn Leufù quien jugó la última Liga con Atenas de Córdoba “es una oportunidad enorme y la estoy disfrutando”.

La punta Receptora con pasado en Gimnasia de La Plata, Boca y Gigantes del Sur pegó un salto de calidad en la última liga Argentina Femenina con Atenas de Córdoba que le permitió llegar a esa tan ansiada convocatoria a la Selección Argentina.

Las Panteras están en el proceso de preparación a los próximos Juegos Olímpicos donde harán su segunda presentación luego de Rio 2016. Previo hará una gira por Europa para entrar en ritmo ya que la Liga Mundial Femenina fue cancelada por la pandemia.

La nacida en Picún Leufú, quien fue jugadora del seleccionado Neuquino en juegos de la Araucanía donde logró medallas de oro, atraviesa una madurez deportiva que la llevó a este nuevo proceso en Las Panteras.

Me sorprendió para bien, me puse muy contenta. Me había resignado un poco porque no me lo esperaba, es una oportunidad enorme y la estoy disfrutando. Estamos entrenando un montón y mis sensaciones son buenas, dando todo en los entrenamientos porque esperé mucho este momento asique es hora de dar lo mejor para esta convocatoria.