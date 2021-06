La argentina Farias pelea hoy por el titulo OMB

Erica Farías intentará esta noche quitarle la corona superpluma de la Organización Mundial de Boxeo a la californiana Mikaela Mayer en combate que se desarrollará en el Virgin Hotels y que servirá como respaldo de la presentación de uno de los mejores boxeadores libra por libra del momento, el japonés Naoya Inoue. La velada podrá verse a través de Space desde las 23.30.

A 24 días de cumplir 37 años, la representante de Virreyes, que tiene un récord profesional de 26 victorias (10 por nocaut) y 4 derrotas, procurará ajustarse por tercera vez un cinturón mundial: ya fue campeona ligero del Consejo Mundial de Boxeo entre mayo de 2010 y abril de 2014, y también reinó en la división superligero (reconocida por el mismo organismo) entre noviembre de 2014 y octubre de 2018.

Ese título lo perdió ante una de las mejores boxeadoras de la actualidad, la estadounidense Jessica McCaskill, quien también la derrotó en la revancha un año después. Ese combate, hace 20 meses, fue el último de Farías, quien en 2017 había sido batida por otra fuera de serie, la noruega Cecilia Braekhus, en su intento por arrebatarle los títulos de la categoría wélter de los cuatro principales organismos.

La bonaerense había estado entrenándose durante los últimos meses con el seleccionado argentino con el objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio (en la categoría hasta 60 kilos), pero la cancelación del Preolímpico de Buenos Aires y la decisión del Grupo de Tareas del Boxeo Olímpico de otorgar las plazas correspondientes en base al ranking mundial la privaron de esa posibilidad.

Entonces surgió esta chance en una división ligeramente inferior (el límite es 58,967 kilos) y decidió aceptarla. “Vengo trabajando hace siete meses. Asumí este compromiso porque estaba cerca de la categoría, no me iba a costar dar el peso. Es una oportunidad que no voy a dejar escapar”, avisó.

Al hecho de no ser favorita y ser visitante se le sumó en los últimos días una complicación extra: Farías deberá afrontar este combate sin su entrenador, el venezolano Rafael Liendo, quien no pudo ingresar a Estados Unidos por problemas para obtener su visa. En su esquina estarán el médico Walter Quintero y el ex campeón mundial de kickboxing Jorge Acero Cali, CEO de Chino Maidana Promotions, la empresa que maneja su carrera desde noviembre del año pasado.

Si bien existe un antecedente de una pugilista argentina peleando en Las Vegas (Yamila Reynoso perdió con la estadounidense Layla McCarter en el MGM Grand en enero de 2019), la Pantera será la primera que lo hará con una corona en juego. Si se impone, será la segunda argentina en consagrarse en suelo estadounidense. La única que lo logró fue la jujeña Brenda Karen Carabajal, quien en abril de 2019 obtuvo el título interino pluma de la Federación Internacional de Boxeo al superar a la rusa Elena Gradinar en Atlantic City.

Para ello tendrá que vencer a Mayer, una de las estrellas del boxeo estadounidense en estos días, quien fue bajista de una banda de heavy metal y modelo durante su adolescencia e incursionó en el muay thai y el kickboxing antes de desembarcar en el pugilismo cuando tenía 17 años. Como aficionada, fue representante olímpica en Río de Janeiro 2016.

Nacida en Woodland Hills, en las afueras de Los Ángeles, pero radicada en Colorado Springs, Mayer, de 30 años, ganó sus 14 combates profesionales (5 antes del límite) desde su debut en agosto de 2017. Su última presentación fue el 31 de octubre del año pasado, cuando le quitó a la polaca Ewa Brodnicka el título que expondrá el sábado.

El duelo entre Farías y Mayer será la antesala de la presentación del electrizante japonés Naoya Inoue, quien expondrá sus cinturones de la categoría gallo de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo ante el filipino Michael Dasmariñas.