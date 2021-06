Con Padellaro, Argentina quedó eliminada en los cuartos de final

Argentina no pudo obtener el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Las Pumas tuvieron un arranque positivo en la re clasificación para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. En el primer cotejó le ganaron a México 36 a 0 con una muy buena actuación de la neuquina Josefina Padellaro que convirtió 3 tries para la victoria argentina.

En la segunda presentación, el equipo que dirige Tomás Bongiorno le ganó a Samoa por 15 a 12 con tries de la capitana Gimena Mattus, Sofía González y Ariana Pérez y avanzó a los cuartos de final.

“Estamos bien, estamos contentas y vamos partido a partido”, comentó luego de las victorias Josefina Padellaro

Esta madrugada, en el segundo día del repechaje olímpico de Mónaco, el equipo argentino no pudo ante Rusia y cayó 47-7. Más tarde, en el cierre del Grupo A, el combinado nacional se enfrentó a Hong Kong y perdieron 24-5, en el estadio Louis II. El try de Sofía González no alcanzó para el equipo argentino, que quedó eliminado del certamen y sin la chance de clasificar a los Juegos Olímpicos.

Fueron dos victorias y dos derrotas las que obtuvo el Seleccionado Nacional, que tuvo a Sofía González como la máxima goleadora con 28 tantos, en lo que significó la segunda competencia en los últimos 20 meses. La delegación retornará el miércoles por la mañana a Buenos Aires.