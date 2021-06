Ruido motor ¿Vuelve el TC a Neuquén?

Con la carrera de San Nicolás aún fresca, desde los diferentes medios especializados dieron a conocer secretos a voces sobre la continuidad de la competencia en su Copa de oro, donde se maneja la chance de que el Autódromo Ciudad de Neuquén y el de Viedma puedan volver al calendario.

Tras un 2020 donde Juan Cruz Benvenuti se quedó con la victoria en Febrero, y luego una pandemia que sigue golpeando al país y al deporte nacional, Neuquén desaparición del plano tuerca para realizar competencias oficiales, y solo las categorías locales están girando en un autódromo de Centenario que en el medio de la cuarentena sufrió el robo de su alambrado perimetral.

Según dio a conocer Campeones, tras la fecha del 11 de Julio en Concordia, después vendrían dos fechas seguidas en el Autódromo de Villicum- San Juan el 1 y 8 de Agosto, llegando al 22 del mismo mes a Posada para cerrar la fase regular.

Luego vienen los escenarios para la Copa de oro y Plata, donde reaparece Neuquén y Viedma como tentativos, considerando que la ACTC quiere expandir los escenarios para la definición. Centenario el 11 de Septiembre y Viedma el 13 de noviembre.

“No tomaron contacto con migo y con el gobernador tampoco, no lo tenemos en carpeta y no estamos pensando hacer el TC. Siempre está el rumor. Con el gobierno provincial no hablaron”, dijo Luis Sanchez, Ministro de Deportes de Neuquén