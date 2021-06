Iñaki Basiloff es Titán y Olímpico

Siempre quiere un poco más. Sabe que puede hacerlo, su limitación física no es un impedimento para seguir cumpliendo objetivos. Es un competidor nato, la experiencia de la competencia lo templó y moldeó el carácter. Ni el año de pandemia lo frenó, el objetivo de Juegos Paralímpicos siempre estuvo entre ceja y ceja, más allá de las dificultades que tuvo que sortear. Sabe lo que significa representar al país en competencias internacionales, las buenas actuaciones en los Paralímpicos de Toronto (2015) y Lima (2019) fueron una muestra.. Sabe también que tiene una posibilidad, sus últimas marcas lo tienen expectante. Por eso los Juegos de Tokio que inician en próximas semanas son su prioridad.

Iñaki Basiloff es para el equipo de Grito Sagrado el deportista destacado del mes de junio. Los pergaminos obtenidos en el Cenard sobre el comienzo del mes, sumado a las marcas conseguidas en Berlín hace unos días, le dieron la posibilidad de estar en una cita Olímpica. Noticias Relacionadas Balance positivo de Iñaki Basiloff en la gira por Berlín

Basiloff empieza a transitar su sueño Olímpico

Ya con algunas horas de descanso después de la gira europea, Iñaki se hace un tiempo para conversar con el programa; “fue un mes bastante movido, no solo por la competencia previa en el Cenard con el seleccionado sino también en Berlín, donde obtuve marcas que no pensé conseguir dado el poco entrenamiento con el que llegué, aseguró el nadador.

En Alemania el deportista neuquino no solo estableció record americano en 400 mts libres sino que también bajo su marca personal en 50 mts en la misma modalidad. Estos tiempos le permitieron sacar conclusiones de cara a la competencia Olímpica. “Sinceramente fui con el objetivo de bajar tiempos, lo que no pensé es que me iba a ir tan bien. Pude demostrarme que estoy competitivo y que puedo mejorar en estas semanas que quedan, manifestó Basiloff.

A la espera de la confirmación que lo deposite en Tokio, el jóven del barrio Alta Barda tendrá cerca de dos meses para ajustar detalles finales. “El domingo ya voy a estar en Neuquén así que voy a aprovechar a entrenar en el Club Cipolletti y ya después volveré a Buenos Aires para hacer la preparación final en el Club River Plate, sobre todo para acostumbrarme a la pileta de 50 mts”, afirmó el ganador del Pehuén de Oro 2019.

Detrás de cada logro, reconocimiento y premiación suelen estar los afectos, la familia. Este Titán de Plata quiere reconocer también ese acompañamiento. Tanto Javier como Laura viven con intensidad cada momento de Iñaki. Su mamá y papá han acompañado cada escalón atravesado por su hijo. “Tuvo un progreso constante y no sería descabellado que lo siga haciendo. Yo le tengo mucha fe, porque cuando se pone un objetivo, lo logra”, sentenciaron en consonancia Javier Basiloff y Laura Escalada, padre y madre de Iña.

“La verdad que mis Viejos me han acompañado toda mi vida, este último año fue muy complicado y ahí estuvieron para hacerlo más fácil. Como no voy a compartir todo esto que me pasa con ellos, finalizó el ganador del Premio Titán del mes de junio.