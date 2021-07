El plantel de Boca deberá aislarse durante siete días

Tras el final del partido en Belo Horizonte, entre Boca y Atlético Mineiro, se desataron una serie de incidentes en la zona de vestuarios que derivaron en una noche para el olvido: ocho integrantes de la delegación argentina fueron identificados por la Policía brasileña, que se llevó a todo el plantel a la comisaría para que jugadores, dirigentes e integrantes del cuerpo técnico declararan ante las autoridades de seguridad. Por este motivo, el Ministerio de Salud tomó la decisión de aislar por siete días a todos los que viajaron a Brasil, por temor a que se haya roto la burbuja.

Recordemos que el Xeneize debería visitar este sábado desde las 20.15 a Banfield por la segunda fecha del torneo local. Dada la situación sucedida en tierra brasilera, Boca tiene la intención de suspender el partido por la demora en el regreso a la Argentina, sumado a haber pasado toda la noche en un micro y a eso agregarle que el cuerpo técnico y los 24 jugadores que viajaron a Brasil tienen que aislarse por siete días.

La dirigencia de Boca busca por estas horas la suspensión del partido contra el Taladro de Sanguineti. Sin embargo,las autoridades de la Liga Profesional se mantuvieron firmes en que los partidos no se suspenden por motivos de Covid-19. Y si bien no es lo urgente, el encuentro frente a San Lorenzo de la tercera fecha, que se juega entre semana, también entra dentro del período de aislamiento.

Mientras el plantel del Xeneize prepara su llegada a Buenos Aires, procedente Brasil, la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti deslizó la posibilidad de tener que realizar un aislamiento preventivo al volver al país tras el escándalo.

"Estamos pidiendo información para evaluar el riesgo respecto de la situación. Claramente es una situación extraordinaria y no se siguieron los mismos mecanismos, Boca tuvo contactos fuera de lo estipulado. Hablaremos con Lammens para tomar una decisión. Apenas tengamos relevada esa información, decidiremos junto con el club cómo trabajarlo", comenzó la ministra. Es que en caso de no romper la burbuja protocolar, la delegación no debería aislarse al regresar. Pero por los hechos que se dieron, con integrantes teniendo que ir a la comisaría a declarar, Vizzotti advirtió el "contacto fuera de lo estipulado"

Luego, agregó: "Tenemos tiempo para pedir información y evaluar cómo fue el traslado a la comisaría y todo lo sucedido. Necesitamos tener la información oficial y final para analizar profundamente. En función de la versión formal, vamos a tomar determinaciones