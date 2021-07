La vida de Natassja Kolff dio un giro de 180 grados en los últimos meses. La ex jugadora de Centro Español de Plottier atraviesa uno de los mejores momentos en su carrera deportiva, recientemente logró consagrarse campeona en España y además recibió una vez más la convocatoria para sumarse al plantel del seleccionado argentino que se prepara para disputar el Mundial en Hungría.

En marzo de este año, la joven basquetbolista neuquina que recibió la propuesta de sumarse a un club enfocado en la formación de sus jugadoras como lo es el Spar Gran Canaria de Tenerife, emigró al viejo continente en busca de seguir creciendo deportiva y humanamente, y hoy disfruta de los primeros resultados.

“Al principio me costo un poco adaptarme al ritmo de juego. El que tenemos en Argentina es totalmente distinto al que tenemos acá, pero bueno ahora ya estoy un poco más en ritmo y poco a poco adaptándome”, contó Kolff a Grito Sagrado respecto a su adaptación en el nuevo club.

Menos de tres meses pasaron desde la llegada de Natassja al club español, y la neuquina ya logró levantar el primer trofeo del Campeonato Español en la categoría junior. Si bien la jugadora sabía que debía esforzarse para ganarse un lugar en un equipo conformado con jugadoras que se conocen hace varios años, la oportunidad le llegó pronto: “Un día me hablaron y me dijeron que me prepare para viajar al Campeonato de España, me alegré y sorprendí al mismo tiempo. Realmente no pensé que el primer título iba a llegar tan rápido”, agregó emocionada la neuquina.

Natassja Kolff no sólo disfruta de la obtención del campeonato, sino que también se alegra de ser considerada por el cuerpo técnico de la Selección Argentina U19 que prepara el plantel para encarar el Campeonato Mundial en Hungría que se llevará a cabo del 7 al 15 de agosto.

“Cada vez que me convocan a la selección se me acelera el corazón permanentemente. Uno de mis sueños es poder jugar un Mundial con la camiseta de mi país y ahora tener esa posibilidad tan cercana es una alegría inmensa. Estoy tratando de solucionar todo para poder viajar a Argentina y sumarme al equipo lo más pronto posible”.

El equipo nacional integra el Grupo B junto a Rusia, China Taipei y Hungría, mientras que del otro lado en el Grupo A se enfrentarán: Italia, Australia, Egipto y Estados Unidos.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: