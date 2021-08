Ramiro De Bonis desmintió haber estado detenido

El domingo 15 de agosto, Ramiro De Bonis (23 años) posó junto a la Copa Coronación de Plata del TC Pista Mouras en su condición de indiscutible ganador de la Etapa Regular. Dos días después, fue noticia en muchos medios por una supuesta detención a raíz de un presunto pedido de captura judicial. Noticia surgida de un cable emitido por la agencia Télam. Sin embargo, el piloto de Ford desmintió esa información.

“El martes estaba yendo al rolo y me paró un control policial normal. Y me saltaba una captura de 2019 por un hecho del pasado, una situación muy fea que me tocó vivir. Les mostré un papel del Juzgado que me dio mi abogado y automáticamente me dieron otro papel y me fui al rolo y después a trabajar”, contó De Bonis a una emisora radial porteña.

El piloto de Ciudad Evita se mostró sorprendido por la repercusión que tuvo un hecho que, para él, se terminó en el momento en el que dejó atrás el retén policial. “¿Cómo puede ser? Si estuve 2 minutos, les entregué el papel y me fui…”, dijo. De todos modos, aseguró que “no importa lo que opine la gente sino aquellos que me quieren, mis sponsors, mi familia. Pero viste cómo es esto, cuando se empieza a difundir algo te puede llegar a arruinar”.

Ramiro De Bonis está involucrado en una causa judicial como cómplice de un robo en el country Saint Thomas, de Canning. El hecho sucedió en julio de 2019 y el expediente se sustancia en el Juzgado Nº 2 de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. En este punto, el piloto de TCPM también dio su versión.

“Yo no tengo pendiente un juicio oral sino un juicio abreviado porque mi causa se está cerrando ya. Eso ya está terminado. Antes de la feria judicial tuve la última audiencia y estaba casi cerrada. En estos días tiene que cerrarse así esto termina de una vez por todas. Esperemos eso, yo estoy tranquilo y hago mi vida normal”, explicó De Bonis.

La presunta detención, que finalmente no fue tal, tuvo amplia repercusión en diferentes medios nacionales.