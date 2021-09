Valentín Jara: “Mi familia es un pilar fundamental en todo esto”

Valentín Jara es un joven neuquino nacido el 14 de septiembre de 2000. Nueve días después de su cumpleaños, hoy recibirá el que para el quizás sea el regalo ideal: en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata estará probando un Ford de TC Pista Mouras.

“Estoy muy contento y agradecido a mi familia por el esfuerzo. Vamos a estar probando un Ford Falcon de TC Pista Mouras del equipo Candela Competición. Este fin de semana corremos en la Fórmula 3 Metropolitana y aprovechamos a hacer la prueba”, comenzó relatando el joven neuquino que ostenta dos victorias en la categoría de los monopostos.

Al ser consultado respecto a cómo surgió esta posibilidad, comentó: “Todo empieza porque nos estamos comenzando a mover con vistas al 2022. Estamos intentando dar el salto al TC Pista Mouras el año que viene. Estábamos buscando contactos y equipos para empezar a hablar y organizar todo lo que es el tema del presupuesto y el Candela Competición nos contactó, así que me pareció una oportunidad muy buena”.

Respecto al equipo que lo convocó para hacer esta prueba, profundizó: “Ellos tienen un auto en el TC Pista Mouras que lo maneja Tomás Micheloud y en el TC Pista tienen a Kevin Candela, así que vi los resultados del equipo y son muy buenos. Se dio la posibilidad de hacer la prueba ahora. La teníamos planeada para fin de año, pero se hacía más cómodo hacerla ahora. Estoy con muchas ansias de probar mañana (por hoy)”.

La que concretará hoy es una posibilidad que Jara viene esperando desde hace ya un tiempo. “Siempre es lindo probar un auto nuevo. La única vez que manejé un auto con techo fue en la Monomarca Gol. Nunca más tuve esa posibilidad así que será un placer subirme a un auto de este tipo. Ojalá que el año que viene podamos estar presentes para disputar el campeonato y representar a Neuquén en esta categoría”.

La posibilidad le llega al neuquino en el momento justo. Ya cuenta con una experiencia de 43 carreras en la Fórmula, categoría en la que obtuvo dos victorias, cinco segundos puestos y en la cual se subió en seis ocasiones al último lugar del podio. “Ya veníamos con ganas de dar el salto. En la Metro venimos teniendo buenos resultados. Estamos terceros en el campeonato. No nos fue bien en la última fecha, pero volvemos a La Plata con expectativas renovadas. Buscamos ponernos a punto para el final del campeonato, que se define en San Juan. Después de esta carrera viene Viedma. Son dos circuitos a los que la categoría nunca fue, será nuevo para todos así que va a ser una experiencia”.

Más allá de que el último fin de semana en la Metro no fue positivo, Jara reflexionó: “Veníamos bien. Pero perdimos un poquito el rumbo en la fecha pasada. También pienso que tengo 30 kilos de lastre. La categoría está muy competitiva, muy difícil. Cuando erramos la puesta a punto, penamos muchísimo en las posiciones de la clasificación y después se hace difícil remontar y evitar los toques. Es probable que esa sea una fecha a descartar”. Respecto a sus chances en el campeonato, contó: “Esteban Mancuso nos sacó ventaja. Está difícil. Si no se puede, iremos por el segundo puesto, pero aún pensamos en el campeonato”.

Continuando con lo que queda de este 2021, Jara comentó: “Es importante conocer circuitos. Me encanta ir a circuitos nuevos. Tenemos la posibilidad de ir a Viedma dónde alguna vez corrí en karting. No conozco el circuito grande. San Juan (se refiere al Villicum) se ve muy lindo, tengo muchas ganas de ir a correr ahí”.

Sobre el final de la charla con “Grito Sagrado” Valentín contó lo importante que es su familia en su carrera deportiva: “Ellos son un pilar fundamental en todo esto, desde que arranqué en el karting y no tenía ningún sponsor, cuando nos bancábamos todo solos. Siempre estuvieron conmigo, apoyándome. Sin ellos no podría haber comenzado en este deporte que tanto me. De chiquito mi sueño era ser piloto de autos. Después te vas dando cuenta lo complicado que es llegar a correr a nivel nacional. En un momento lo veía medio imposible, cuando escuchaba los números, eran números que te asustaban. Gracias al apoyo que recibí, de la gente de Neuquén, de las publicidades, de todos, logramos llegar a la Fórmula 3 Metropolitana y mañana (por hoy) ya estaría probando un TC Pista Mouras. Va a ser un sueño cumplido de tantos que me quedan cumplir. Estoy muy contento y siempre voy a estar agradecido a todos lo que lo hicieron posible”.

Para cerrar, comentó como se viven los fines de semana de carrera, teniendo en cuenta que en las categorías formativas de la ACTC participan varios jóvenes de la región: “Siempre nos vemos con Fabrizio Benítez. Estoy muy contento con su presente. Cuando éramos chicos nos encontramos en el karting, íbamos juntos a la escuela. Somos muy buenos amigos. Me pone muy feliz que esté corriendo en el Pista Mouras. Ojalá que algún día nos podamos encontrar en la pista y compartir lindos momentos juntos. Esperemos que el 2022 nos vea arriba de un TC Pista Mouras, para poder hacer un buen papel y representar bien a Neuquén”, finalizó.

Accedé a la entrevista completa en el siguiente video: