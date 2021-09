"La gente de Luis Beltrán me acompaña en las buenas y en las malas"

El piloto rionegrino Antonino García consiguió el pasado domingo la victoria más importante de su trayectoria deportiva. Invitado por Leonel Pernía, se impusieron en los 200 kilómetros del Súper TC 2000 en el Autódromo de Buenos Aires.

Ante la requisitoria de "Grito Sagrado", el piloto oriundo de Luis Beltrán compartió sus sensaciones tras esta gran victoria: “Ganamos una carrera muy especial, así que ahora estoy disfrutando. Me puso muy contento pelear la carrera más importante que tiene el Súper TC 2000", comenzó.

Respecto a como le llegó y como tomó la invitación para participar de esta carrera, contó: “Marcelo Ambrogio (Director Deportivo del equipo Renault) me dijo que no responda otros llamados. Luego fue una alegría saber que iba a correr con Leonel Pernía, teniendo en cuenta que es el auto número 1 del equipo”. También le agradeció a Pernía: “Desde el primer día Leo se centró en que yo esté cómodo y ande rápido. Le estoy eternamente agradecido por esta oportunidad”.

Ya recordando lo que fue la victoria del domingo, relató: “Cuando venís ganando, la carrera se hace más larga. Igual estuve muy tranquilo, tenía que cuidar el auto y la goma. No hubo pace car y fue una carrera muy tranquila. Tuve más trabajo en la previa que en la carrera en sí".

Uno de los momentos claves que tiene una carrera de larga duración, sin dudas, es el momento de cambiar el piloto. Y el equipo Renault lo hizo muy bien, al punto de ser el más rápido en tan importante momento. “El cambio de piloto se festejó como un gol de Boca. Sabíamos que era un gran paso para ganar la carrera", contó Antonino al ser consultado por lo bien que se desempeñó su equipo.

Cuando se conoció la novedad de que Leonel Pernía lo había elegido para compartir la carrera más importante del año, algunos se sorprendieron por la elección, al punto de poner en duda la candidatura del Fluence N° 3 a ganar la carrera. “Nos molestó un poco que no se nos nombre como candidatos. Eso nos dio más ganas de demostrar que íbamos a andar muy bien”.

Ya pensando en su futuro como piloto, y respecto a las puertas que se pueden abrir luego de esta victoria, afirmó: “Ojalá que esta victoria me sirva. Tenemos que acomodarnos en el TN con el presupuesto. Siempre uno tiene ganas de correr en otra categoría, y luego de ganar en el Súper, uno quiere volver a la categoría”.

El futuro próximo para García tiene que ver con el Turismo Nacional. La categoría se presentará el 19 de septiembre en Alta Gracia. “Tengo fe que vamos a ser protagonistas en el Cabalén. Ahí gané mi primer carrera. Mi otro circuito favorito es el de Roca, ahí aprendí a manejar el auto de Fórmula, pero el Cabalén me encanta”.

Para finalizar, se hizo un tiempo para hablar de la localidad de la que es oriundo:

“La gente de Luis Beltrán siempre me acompaña, en las buenas y en las malas. Todavía no volví, pero mi mamá me cuenta lo que le dice la gente cuando va al supermercado", cerró.