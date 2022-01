Gigantes arranca el tour dos de la Liga Argentina

Un arranque con muchísimas dificultades para Gigantes del Sur en la Liga Argentina de la ACLAV. El equipo neuquino, que retorna esta temporada a la elite del vóley, hace su debut formal en Tucumán en el tour 2, tras no poder presentarse en el primero por la negativa de provincia de viajar a Paraná por casos positivos de Covid en el plantel. El sábado debuta contra Ciudad vóley.

Demasiados problemas para una temporada que debía ser de reestructuración de un plantel, y de cambiar la imagen dejada en la última. Si bien el plantel pudo viajar, recién el lunes contó con el grupo completo, ya que no se había bajado los fondos para que los jugadores provenientes de Buenos Aires, viajen a la provincia a entrenar con el resto de los compañeros “que se habían ido en año nuevo, y tuvimos entrenamientos con pocos jugadores. Este año, más que nunca, tuvimos muchísimas dificultades” dijo Javier Baldivieso, DT de Gigantes.

En lo deportivo, está todo muy cuesta arriba, en la primera burbuja no se pudo presentar y le dieron los primeros 5 partidos perdidos por 3-0 ante River, UPCN, Once unidos, Obras y Policial, con set 25-0. “Al no viajar y perder los 5 partidos complica cualquier intención de llegar al objetivo de meternos entre los 8, porque 3 de los rivales directos nos ganaron”.

“Las expectativas siguen siendo complicadas, recién el lunes pudimos contar con el plantel completo, tuvimos entrenamientos con pocos jugadores. Los chicos entrenan y se sacrifican, pero son conscientes de nuestras dificultades” Javier Baldivieso.

El Tour 2 se desarrollará entre el 27 de enero y el 3 de febrero en Tucumán, más precisamente en el estadio del Club Defensores de Villa Luján. El conjunto Neuquino le tocará el sábado 11hs a Ciudad Vóley, domingo 22hs ante el local Monteros, el martes por la mañana jugará ante Defensores de Banfield, miércoles frente a Paracao y cerrará el jueves la primera rueda de la fase regular ante UVT vóley a las 21hs. “Nos tocan equipos armados desde octubre del año pasado, con amistosos, Copa Aclav y la primera burbuja, vienen trabajando hace mucho tiempo con ventajas que nosotros carecemos por situaciones ajenas al plantel. Para nosotros serán todos los partidos difíciles”.

Tras la primera burbuja, Once unidos de Mar del Plata lidera la liga con 15 puntos, luego vienen con 14 Ciudad y Policial de Formosa. 9 suman Defensores de Banfield, Paracao y Obras de San Juan, con 8 está UPCN, 4 tiene Monteros, 3 River y 2 Unión Vecinal de Trinidad. Gigantes del sur cierra con 0.