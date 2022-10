"Manu" Urcera no pudo terminar en Trelew

"Manu" Urcera había arrancado bien el sábado, pero el domingo no pudo finalizar la prueba.

El chaqueño Matías Muñoz Marchesi, con Ford Focus, ganó este domingo la final de la Clase 3 del Turismo Nacional, que por la décima fecha de su calendario se corrió en el autódromo "Mar y Valle" de Trelew, Chubut. Detrás del chaqueño Muñoz Marchesi, arribaron el loberense Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), y el mendocino Julián Santero Toyota Corolla, al cabo de las 22 rondas al circuito de 3.950 metros de cuerda. Cerraron los seis primeros de la clase mayor del TN, el bonaerense de Canning, Leonel Sotro (VW Vento), el loberense Jerónimo Teti (Cruze), y el cordobés Facundo Chapur (Ford Focus).

No fue un buen fin de semana para José Manuel Urcera que debió abandonar en la mitad de la final. El nativo de San Antonio Oeste que reside en el alto valle de Río Negro y Neuquén tuvo innumerables problemas mecánicos que no pudo solucionar el día domingo, ya que el sábado había logrado el tercer puesto en las pruebas de clasificación, el auto no contó con el mismo rendimiento. Vale recordar, que corrió con un Ford Focus del CVG Team, escuadra a la que se sumó desde la fecha anterior en La Pampa.

Las tres series clasificatorias de la Clase 3, a seis giros cada una, la ganaron el bonaerense Aston Lansa (Ford Focus), el cordobés Facundo Chapur (Focus), y el chaqueño Matías Muñoz Marchesi (Focus), primera, segunda y tercera, respectivamente.



En tanto que en la final de la Clase 2, se impuso después de las 18 vueltas, el entrerriano Marco Veronesi, escoltado por el tucumano Maximiliano Bestani, y el sanjuanino Facundo Leanez, los tres con Toyota Etios, el rafaelino Juan Canela (VW Trend), el bahiense Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), y el puntano Sergio Fernández (Nissan March).



Desarrolladas diez fechas del campeonato de la Clase 3, encabeza las posiciones el loberense Jonatan Castellano (Cruze), con 210 puntos, seguido por el puntano Carlos Javier Merlo (Corolla), 192, el tandilense Leonel Pernía (Focus), 161, el loberense Jerónimo Teti (Cruze) 166, el pergaminense Alfonso Domenech (Focus), 166, y el cordobés Facundo Chapur (Focus), 165.



La Clase 2 tiene en la cima de la tabla al cordobés Matías Cravero (Fiesta Kinetic), con 233 unidades, y detrás se encolumnan el chubutense Christian Abdala (Etios), 219, el sanjuanino Facundo Leanez (Etios), 193.



La undécima fecha del calendario se efectuará el 6 de noviembre, denominada la de "200 Pilotos".