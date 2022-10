Verón habló sobre el fútbol femenino y lo destrozaron

El fútbol femenino crece a pasos agigantados en el mundo y en nuestro país, donde hemos visto como las chicas siguen batiendo records de audiencia y convocatoria. Para muchos la inversión en la disciplina es una obligación del club, pero en el caso de Juan Sebastian Verón, su opinión es un poco diferente.

Con más de 300 socios presentes se desarrolla ahora la Asamblea Anual Ordinaria de @EdelpOficial



Esta es la intervención de Juan Sebastián Verón ante la consulta de una socia por la ingerencia del fútbol femenino en el club



En una asamblea de la institución, el vicepresidente fue interrogado por la inversión para el femenino de parte de Estudiantes de la Plata. El ex jugador contestó con mucha soltura y su opinión generó un repudio total de parte de muchas referentes del fútbol.



"Hay que entender de una vez por todas que el fútbol es un negocio. Entonces, si lo llegamos a entender de esa forma, nos vamos a poner de acuerdo en lo que se refiere a inversión en los demás deportes" Expresó Veron.



Pero sus dichos no quedaron ahí, sino que también lo comparó con el masculino, declarando que es muy difícil sostener el fútbol femenino y los demás deportes del club. Todas sus declaraciones se volvieron virales rápidamente y generó un debate enorme en las redes sociales pero sobre todo un repudio para el vice del “Pincha”.



Muchas jugadoras salieron rápido a contestarle a Verón, una de ellas es Aldana Cometti una de las capitanas de la Selección Argentina quien apeló a las declaraciones de Sebastián twiteando: "Señor Verón, para lograr que lleguen ingresos hay que trabajar e invertir. De arriba no llega nunca nada".

Señor Veron, Para lograr que lleguen ingresos hay que trabajar e invertir. De arriba no llega nunca nada



Por otra parte, Fanny Rodríguez, jugadora de Boca, y quien jugó en el Pincha arremetió: "En Estudiantes falta de todo, no tenemos las condiciones mínimas para trabajar. Es de los peores clubes en cuanto al apoyo, hay chicas que no tienen la fortaleza mental para aguantarlo. A Verón no le importa el fútbol femenino".



El femenino ya es una realidad. En todos los rincones de Argentina las jugadoras siguen luchando por sus derechos y la igualdad de condiciones. Mientras convocan a las canchas, brindan grandes partidos y rompen récords de audiencia.