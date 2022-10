La Vuelta al Valle no pasará por Neuquén

Una gran noticia para todos los ciclistas y amantes del deporte de la región, la fecha confirmada para el regreso de la Vuelta al Valle en su edición número 79. Una histórica carrera que perdura con los años y que esta vez se llevará a cabo en Allen del 17 al 20 de noviembre.

Comienzan a prepararse los equipos del alto valle y también la Comisión de ciclismo que organiza la vuelta. Por Grito Sagrado pasó Jorge Aro, uno de los dirigentes y confesó que esperan, como siempre, un gran número de competidores:

“Nosotros esperamos que lleguen a ser 120 competidores, hacemos ese número pero de ahí para arriba. Siempre a la "Vuelta al Valle" vienen muchos competidores que quieren ganar porque no es que tiene 10 o 30 años, tiene 70 años”

La fecha confirmada para la emblemática Vuelta al Valle será el fin de semana del 17 al 20 de noviembre. Se dividirán en 5 etapas donde los participantes experimentarán cuatro días inolvidables y con mucho ritmo:

El epicentro de la carrera será en la ciudad de Allen, pero Jorge confirmó que también habrá circuitos en Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Villa Regina y Chichinales aunque la idea de esta edición 79 es que todo el protagonismo sea para Allen:

“Nosotros queremos este año hacer una carrera casi allense, la CCO está acá en Allen. Una, por la parte económica, porque ha sido muy difícil y muchos equipos de la zona me han pedido que no me retirara del valle porque cuesta mucho dinero. Salimos un poco hacia la zona de Chichinales para que se haga un poco más fuerte la carrera, pero enteramente será en Allen”