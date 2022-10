Como Palacio, otra figura internacional juega basquetbol

La rompió durante 26 años en el ring y ahora demostró su habilidad con la pelota naranja. Manny Pacquiao, el ex campeón del mundo en ocho divisiones de boxeo, fue protagonista en el Juego de las Estrellas de la liga de Filipinas de basquetbol y su actuación dio que hablar a lo largo del mundo.

"Pac-Man" fue uno de los fundadores de Maharlika Philipinas Basketball League, la liga filipina, de la cual es el CEO actualmente. Por eso, tuvo la oportunidad de participar del partido y fue uno de los principales protagonistas del duelo.



Principalmente, porque fue el encargado de convertir un triple sobre la chicharra para que su equipo empate el encuentro 107 a 107 y generó el festejo de la gente que estaba en las tribunas. Debido a que fue una exhibición, no se jugó un tiempo extra. Por lo tanto, el equipo norte (que tenía representantes de los tres conjuntos que patrocina OKbet) y el equipo su (el resto de la MPBL), donde estaba Manny, quedaron a mano.

Sin embargo, el ex boxeador no solo marcó la igualdad con ese tremendo tiro. También firmó una planilla que asombró a todos, debido a que fue sin duda de lujo para alguien que no es profesional del deportes, ya que en los 37 minutos que estuvo en cancha, anotó 30 puntos, con 4 triples, capturó 8 rebotes y entregó 4 asistencias. Números de un crack.