Con el "Huracán" en el ring, habrá boxeo en San Patricio

En el Gimnasio Juan Bautista jara de San Patricio de El Chañar, se llevará adelante una gran noche de boxeo profesional- Amateur. La misma contará con la gran presencia de Omar “Huracán” Narváez en una exhibición ante el “Rayo” Godoy, Además se presentan el “Carnicero” Panguilef, y la “Terrible” Valdebenito.

Con dos fondos profesionales, y cinco títulos Patagonia Rebelde en Amateur, San Patricio de El Chañar promete ser una noche de alto vuelto para el deporte de los puños. El cierre estará a cargo del ex campeón del mundo en categoría Mosca Omar Narváez, ante el Ex Campeón Argentino y sudamericano Mauro Godoy, en una exhibición.

El gran fondo de la noche será en los Ligeros, a seis rounds, Raúl “El Carnicero” Panguilef de UpperCross, se enfrentará al bonaerense Fabián “El Niño” Torres. El neuquino llega de un buen triunfo en Cinto Saltos el mes pasado.

Antes, en el semifondo femenino, categoría Gallo a 4 rounds 2x1, Belén “La Terrible” Valdebenito del gimnasio El Rincón de Bruno, Centenario se enfrentará a la oriunda de Lincoln Carmen Brratschi.

Además, en los título “Patagonia Rebelde”: Matías “Pistón” Godoy VS Elio “El Destructor” Sandoval de Gral. Roca en 91 kg. En categoría Ligero: Mathias Domínguez VS Mauro “La Serpiente” Salinas de La Marque, y Evelin “La Pantera” Arroyo ante Noelia “La Princesita” Muñoz.

Completan la grilla en Amateur: Romina Báez VS Victoria Laval de Centenario, y Nahuel Ñanco de Neuquén ante Julio Criban del Club Villa María.

Las acciones iniciarán el sábado a partir de las 20hs, y estará la velada fiscalizada por la Federación Neuquina de Box.