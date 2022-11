Mbappé pensó en renunciar a la selección por discriminación

Ya con los 25 jugadores confirmados de la última selección campeona del mundo, las verdades comenzaron a salir a la luz. Entre los convocados no falta el nombre de la figura Kylian Mbappé que revelo en las últimas horas su intención de dejar el seleccionado por la discriminación racial que sufre.

En una entrevista a la prestigiosa revista Sports Illustrated, el delantero francés confirmó que después de la última Eurocopa consideró la idea de abandonar la selección francesa, por lo que percibía como una falta de apoyo de la Federación Francesa de Fútbol ante los abusos racistas que sufrió.

"Pensé: 'No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono'. No voy a jugar más. Luego reflexioné con la gente que tengo a mi alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente",