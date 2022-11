El Vasco a sus jugadores: “Ojo con tocar a Messi”

El amistoso previo al debut mundialero de la Selección será contra el conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena, Emiratos Árabes Unidos. En la previa al encuentro, el ex Dt de Boca hizo una divertida confesión sobre el particular pedido que le hizo a sus futbolistas: No toquen a Messi.

Rodolfo Arruabarrena, quien se encuentra dirigiendo en equipo árabe hace un tiempo, sabe de la importancia de este amistoso para su equipo y también para la selección que tiene la cabeza puesta en el mundial. El Vasco dijo en una de las entrevistas que realizó que le advirtió a sus jugadores que cuiden al astro Lionel Messi a menos de una semana del debut por la primera fecha.

"Sabemos lo que es Messi y lo que representa para todo el mundo. Así que les dije a mis jugadores: Ojo con tocarlo, porque después no puedo entrar a la Argentina", manifestó el director técnico a seis días del inicio del Mundial de Qatar 2022.

El Vasco afirmó que el encuentro internacional que tendrá frente a los dirigidos por Lionel Scaloni será un desafío para su plantel, además, aclaró que en la preparación del amistoso trató de "no hablar mucho de Messi", aunque puede hacer alguna broma con los integrantes con los que tiene más confianza ya que sus mismos hijos le dijeron que le pida una camiseta al “10”.