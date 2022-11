El emotivo abrazo del Huevo Acuña en la previa del partido

Si bien no fue de la partida como titular en el equipo de Lionel Scaloni, Marcos Acuña no pasó desapercibido en los más de 20 minutos que disputó en la derrota de la Selección Argentina ante su par de Arabia Saudita por 2 a 1 en el cotejo que abrió el grupo C de este Mundial de Qatar.

Como es habitual el neuquino aportó su cuota de desequilibrio por el sector izquierdo, tras reemplazar a Nicolás Tagliafico de buen rendimiento en el combinado nacional. El Huevo, transitó su sector con el habitual criterio que lo caracteriza, aprovechando su buen uno contra uno y la pegada precisa con rosca para la llegada de frente de Lautaro Martínez y Julián Alvarez.

Los minutos jugados en el segundo tiempo alimentan las posibilidades de que pueda ser titular en el trascendental partido ante México, el próximo sábado desde las 16 en el estadio Lusail. Dejando atrás alguna duda planteada por la pubalgia que lo relegó para este debut.

Pero el neuquino no solo volvió a ser noticia por su ingreso en el complemento, ni tampoco por ser su segundo Mundial jugado en forma consecutiva, sino por el emotivo abrazo con Fabián De Ciria, fotógrafo y amigo personal del futbolista zapalino.

Recordemos que tras ser campeón de la Copa América en el 2021, el Huevo Acuña vistió una remera en los festejos con una mariposa y el nombre "Luz" debajo, en homenaje al fallecimiento de la hija de Fabián De Ciria. Este martes, en la entrada en calor previo al debut en el Mundial de Qatar 2022, lo encontró en el estadio Lusail y fundieron en un emotivo abrazo.

La amistad entre el futbolista y el fotógrafo, nació mientras Fabián trabajaba en Racing y allí, se hicieron amigos. Cuando dos meses después del fallecimiento de Luz, el combinado nacional obtuvo la Copa América y Acuña festejó con aquella remera, no pudo evitar emocionarse y hasta le dedicó un posteo en sus redes.