Y un día se fue, Cristiano Ronaldo dejó el Manchester United

"Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro", así fue el escueto y categórico comunicado con que la entidad británica anunció la salida del jugador portugués.

Aparentemente, todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo.

Las declaraciones del del ex Real Madrid y Juventus a Piers Morgan han sido el detonante de su salida tras criticar duramente el modelo del club, develar su mala relación con el técnico y cargar duramente contra ex futbolistas del conjunto de Old Trafford.

El futuro de Cristiano pasa por seguir en Inglaterra o marcharse al fútbol saudí. El portugués se debate entre el Newcastle y el Al-Nassr, clubes con el mismo dueño, Mohammed Bin Salman, heredero al trono de Arabia Saudí. El Newcastle ya le tentó el pasado verano y llegaría como agente libre en el próximo mercado de invierno que se abre el 2 de enero.

A dos días del debut de Portugal en Qatar 2022, se conoció la noticia de la salida del club. Podrá extraerse de esta situación, y meterse de lleno en la Copa del Mundo, o comenzará a barajar como seguirá su carrera como futbolista profesional.